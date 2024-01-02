На 60,6% більше, ніж у 2022: українці за рік придбали майже 61 тисячу нових авто
Київ • УНН
У 2023 році кількість реєстрацій нових автомобілів в Україні зросла на 60,6% до майже 61 000, а лідером серед брендів стала Toyota.
У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових авто, що на 60,6% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярніша марка авто - Toyota. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Укравтопрому у Telegram.
В останній місяць 2023 року українці придбали 5,9 тис. нових легкових авто. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно попереднього місяця (листопада 2023р.) зріс на 9%",
Деталі
В грудні в топ-3 автівок, які придбали українці увійшли Toyota – 972 шт. Renault – 678 шт. та Skoda – 600 шт.
Також за весь 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше, ніж у попередньому році.
До топ-10 автівок, яким українці віддавали перевагу у 2023 році потрапили:
- Toyota - 10197 од. (+47%);
- Renault - 5790 од. (+46%);
- Volkswagen - 5627 од. (+147%);
- Skoda - 4938 од. (+75%);
- BMW - 4128 од. (+139%);
- Hyundai - 2945 од. (+29%);
- Mercedes-Benz - 2543 од. (+52%);
- Suzuki - 2396 од. (+192%);
- Mazda - 2252 од. (+237%);
- Nissan - 1975 од. (+75%).
Зазначається, що бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster - 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.
Нагадаємо
У "Дії" запрацювала послуга перереєстрації автомобілів, що дозволить купувати та продавати авто онлайн.