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На 60,6% більше, ніж у 2022: українці за рік придбали майже 61 тисячу нових авто

На 60,6% більше, ніж у 2022: українці за рік придбали майже 61 тисячу нових авто

Київ • УНН

 • 100518 перегляди

У 2023 році кількість реєстрацій нових автомобілів в Україні зросла на 60,6% до майже 61 000, а лідером серед брендів стала Toyota.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових авто, що на 60,6% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярніша марка авто - Toyota. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Укравтопрому у Telegram.

В останній місяць 2023 року українці придбали 5,9 тис. нових легкових авто. У порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно попереднього місяця (листопада 2023р.) зріс на 9%",

- йдеться в повідомленні.

Деталі

В грудні в топ-3 автівок, які придбали українці увійшли Toyota – 972 шт. Renault – 678 шт. та Skoda – 600 шт.

Також за весь 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше, ніж у попередньому році.

До топ-10 автівок, яким українці віддавали перевагу у 2023 році потрапили:

  • Toyota - 10197 од. (+47%);
  • Renault - 5790 од. (+46%);
  • Volkswagen - 5627 од. (+147%);
  • Skoda - 4938 од. (+75%);
  • BMW - 4128 од. (+139%);
  • Hyundai - 2945 од. (+29%);
  • Mercedes-Benz - 2543 од. (+52%);
  • Suzuki - 2396 од. (+192%);
  • Mazda - 2252 од. (+237%);
  • Nissan - 1975 од. (+75%).

Зазначається, що бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster - 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

Нагадаємо

У "Дії" запрацювала послуга перереєстрації автомобілів, що дозволить купувати та продавати авто онлайн.

Павло Башинський

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