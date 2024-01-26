Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали
Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.
Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина
Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет
Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.
Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении
Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.
Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg
Как сообщается, Германия ведет переговоры о поставках крылатых ракет большой дальности в Великобританию и Францию, которые, в свою очередь, вооружат Украину собственными версиями, на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.
В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ
Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов
В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.
Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение
Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.
путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности
По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.