Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали

Автопроизводитель Ford отзывает 1, 9 миллиона внедорожников Explorer, проданных в США, поскольку клипсы крепления молдинга вокруг лобового стекла могут отлететь и создать опасность для других водителей. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

В документах, опубликованных Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, говорится, что зажимы, удерживающие обшивку, которая закрывает опоры крыши близко к лобовому стеклу, могут ослабнуть. Если это произойдет во время движения, то декоративная деталь может отлететь и спровоцировать аварию.

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Процесс отзыва начался после того, как регуляторы в США начали расследование проблемы в январе прошлого года после получения 164 жалоб от потребителей. Канадские регуляторы также заинтересовались этим дефектом

Отмечается, что речь идет о модели авто Ford Explorer с 2011 по 2019 модельные годы.

Дополнение

Сначала Ford отказался от отзыва, сославшись на малую массу детали. Однако компания все же решила отозвать автомобили после того, как регуляторы США установили, что проблема может представлять угрозу безопасности на дорогах.

В компании считают, что проблему имеют лишь 5% отозванных Explorer

Также производитель заявил, что им известно о 568 жалобах потребителей и более 14 000 гарантийных отчетов, в которых утверждается, что детали отсутствовали или отсоединены. В Ford также отметили, что им не известно о каких-либо авариях или травмах в результате указанной проблемы.

Напомним,

В 2023 году в Украине было зарегистрировано почти 61 тысячу новых легковых авто, что на 60,6% больше, чем в 2022 году. Самая популярная марка авто - Toyota.