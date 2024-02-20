Mercedes-Benz відкликає 250 тис автомобілів по всьому світу через проблеми із запобіжниками та ризик пожежі
Київ • УНН
Mercedes-Benz відкликає 250 000 автомобілів по всьому світу, починаючи з 2023 модельного року, включаючи моделі AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class і SL, для заміни певних деталей через потенційні проблеми із запобіжниками, які можуть спричинити відмову двигуна та пожежу.
Mercedes-Benz відкликає автомобілі по всьому світу. Це стосується моделей: AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class і SL з 2023 модельного року. На відповідних автомобілях будуть замінені певні деталі.
Про це передає УНН із посиланням на Zeit.
Деталі
Головна причина анонсованого мега відкликання - проблеми із запобіжниками можуть призвести до виходу з ладу двигуна та пожежонебезпеки. Представник Mercedes оголосив, що в якості запобіжного заходу на постраждалих автомобілях будуть замінені певні деталі.
Заплановане перебування в майстерні триватиме від двох до п’яти з половиною годин залежно від обладнання. Для замовників робота безкоштовна.
Доповнення
Минулого тижня Mercedes довелося відкликати 75 000 автомобілів по всьому світу. Ця акція зачіпає E-Class, CLS та AMG GT. Потенційно несправне кріплення в моторному відсіку може призвести до підвищеного ризику пожежі. У всьому світі 75 159 автомобілів повинні бути доставлені в майстерні.
Нагадаємо
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