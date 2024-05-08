У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше
Київ • УНН
У квітні український автопарк поповнився понад 4200 електромобілями, що вдвічі перевищило попит у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні аналогічним періодом 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Частка нових машин в реєстраціях склала в зазначений період 17% проти 21% роком раніше. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.).
Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише чотири авто. Також було зареєстровано один новий електробус.
В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen iD.4 – 141 од.;
- Honda M-NV – 72 од.;
- Nissan Ariya – 68 од.;
- BYD Song Plus – 49 од.;
- MG 4 – 39 од.
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П’ятірка вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
- Nissan Leaf – 497 од.;
- Tesla Model 3 – 414 од.;
- Tesla Model Y – 343 од.;
- Volkswagen е-Golf – 253 од.;
- Hyundai Kona – 205 од.
Нагадаємо
У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано понад 4700 нових та вживаних гібридних легкових автомобілів.