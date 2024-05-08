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У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше

У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше

Київ • УНН

 • 21270 перегляди

У квітні український автопарк поповнився понад 4200 електромобілями, що вдвічі перевищило попит у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні аналогічним періодом 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Частка нових машин в реєстраціях склала в зазначений період 17% проти 21% роком раніше. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.).

Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише чотири авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • Volkswagen iD.4 – 141 од.;
  • Honda M-NV – 72 од.;
  • Nissan Ariya – 68 од.;
  • BYD Song Plus – 49 од.;
  • MG 4 – 39 од.

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П’ятірка вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

  • Nissan Leaf – 497 од.;
  • Tesla Model 3 – 414 од.;
  • Tesla Model Y – 343 од.;
  • Volkswagen е-Golf – 253 од.;
  • Hyundai Kona – 205 од.

Нагадаємо

У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано понад 4700 нових та вживаних гібридних легкових автомобілів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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