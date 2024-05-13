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В Україні сплеск купівлі китайських автомобілів: домінують електромобілі

В Україні сплеск купівлі китайських автомобілів: домінують електромобілі

Київ • УНН

 • 15885 перегляди

У квітні 2024 року українці купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості, за даними асоціації "Укравтопром".

Українці у квітні цього року купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості, за даними асоціації "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

"Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%", - повідомили в Укравтопромі.

Як зазначається, з цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од.

Отже, автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%, вказали в асоціації.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;
  • HONDA M-NV - 72 од.;
  • NISSAN Ariya - 68 од.;
  • BYD Song Plus - 52 од.;
  • CHERY Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 68 од.;
  • NISSAN Ariya - 42 од.;
  • TOYOTA BZ4X - 19 од.;
  • HONDA M-NV - 17 од.;
  • HONDA eNS1 - 15 од.

У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше08.05.24, 20:50 • 21270 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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