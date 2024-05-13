В Україні сплеск купівлі китайських автомобілів: домінують електромобілі
Київ • УНН
У квітні 2024 року українці купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості, за даними асоціації "Укравтопром".
Українці у квітні цього року купили майже 1200 автомобілів, імпортованих з Китаю, причому електромобілі становили 77% від загальної кількості, за даними асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
"Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%", - повідомили в Укравтопромі.
Як зазначається, з цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од.
Отже, автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%, вказали в асоціації.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;
- HONDA M-NV - 72 од.;
- NISSAN Ariya - 68 од.;
- BYD Song Plus - 52 од.;
- CHERY Tiggo 4 Pro - 47 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 68 од.;
- NISSAN Ariya - 42 од.;
- TOYOTA BZ4X - 19 од.;
- HONDA M-NV - 17 од.;
- HONDA eNS1 - 15 од.
У квітні попит українців на електромобілі зріс удвічі: які моделі купували найчастіше08.05.24, 20:50 • 21270 переглядiв