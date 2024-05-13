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Aston Martin Vantage отримає повністю новий інтер'єр та значне оновлення потужності

Aston Martin Vantage отримає повністю новий інтер'єр та значне оновлення потужності

Київ • УНН

 • 106638 перегляди

Aston Martin Vantage 2025 року отримає новий сміливий кузов, значно потужніший 656-сильний 4,0-літровий двигун V8 з турбонаддувом і високотехнологічний інтер'єр.

Один з найбільш особливих виробників спортивних автомобілів в світі регулярно вносить оновлення. Нещодавно стало відомо, що у 2025 році з'явиться нове покоління Vantage, - у британській компанії обіцяють спортивний автомобіль зі ще більш потужним двигуном. Про це передає УНН із посиланням на Ars Technica.

Aston Martin Vantage 2025 року отримає новий сміливий кузов та значний приріст потужності; нова модель має відрізнятися сучасними технологіями, кращим інтер'єром та додатковими 150 к.с. у порівнянні зі старою моделлю 

– ідеться у матеріалі.

Деталі

Зазначається, що новий автомобіль більш ніж на 150 к.с. (112 кВт) потужніший за модель, яку він замінює, з турбованим 4,0-літровим V8.

Час розгону від 0 до 100 км/год становить 3,4 секунди. Якщо достатньо місця (і немає обмежень швидкості), користувач може досягти 321 км/год.

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Обіцяють чудову характеристику очікуваної моделі: від нових фар до решітки радіатора, бічних вентиляційних отворів, спідниць, квадроциклів вихлопних труб і однієї з найкращих задніх частин на ринку сьогодні.

Довідка

Vantage, мабуть, є одним з найвідоміших суперників Porsche 911. Прагнучи відібрати у нього кілька одиниць, британська компанія щойно запровадила зміни, які надають йому більш високотехнологічного та розкішного інтер'єру.

Димчастий 656-сильний звір, яким є Aston Martin Vantage 2025 року, є доказом того, що інші виробники можуть робити все так само добре, зазначає Urban Tecno. Майже всі дефекти виправлені, пом'якшені або усунені новими компонентами.

Подача енергії плавна, але може бути досить жорстокою, якщо ви захочете так. Це набагато більше, ніж 911 Turbo S.

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У минулому Vantage завжди грав другу скрипку після набагато більшої кількості Porsche 911. Втім, з огляду на величезну потужність нового автомобіля та очікувану ціну, яка наближається до 200 000 доларів, оглядачі очікують, що модель 2025 року буде трохи ексклюзивнішою.

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