ВСУ получили семь беспилотников украинского производства – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины получили возможность эксплуатировать семь образцов беспилотников украинского производства. Как сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников, соответствующие изменения законодательства упростили введение БПЛА в эксплуатацию, передает УНН.
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"За последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства", – написал Резников.
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По словам министра, ранее украинская армия брала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год.
Он объяснил, что принятие изменений в порядок поставок вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники во время военного положения позволило упростить допуск к эксплуатации беспилотников.
Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия, сообщил Резников.
После получения допуска Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат. Сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Решения по ним планируют принять до конца года.
Напомним
Алексей Резников сообщил, что в ВСУ, секторе безопасности и обороны достаточно людей, прежде всего нужно оружие. По его словам, партнеры знают об этом списке.