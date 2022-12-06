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Резніков про додаткову мобілізацію: у ЗСУ достатньо людей, але нам потрібна зброя

Резніков про додаткову мобілізацію: у ЗСУ достатньо людей, але нам потрібна зброя

Київ • УНН

 • 976582 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони достатньо людей, але потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Так міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону відповів на питання, чи потрібна Україні додаткова мобілізація, передає УНН.

Цитата

"... говорити сьогодні, станом на цей момент, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони, нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя: починаючи від артилерії, снарядів, броньованих автомашин танків і літаків", - сказав Резніков.

За його словами, партнери знають про цей перелік.

"Це необхідно, щоб наші хлопці та дівчата могли бути більш успішними на фронті, як ми це вже демонструємо 9 місяців", - резюмував міністр оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Рамштайн-8": Резніков очікує нове засідання контактної групи з питань оборони України у січні

Раніше

За даними росЗМІ, нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.

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