Резніков про додаткову мобілізацію: у ЗСУ достатньо людей, але нам потрібна зброя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у ЗСУ та секторі безпеки і оборони достатньо людей, але потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Так міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону відповів на питання, чи потрібна Україні додаткова мобілізація, передає УНН.
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"... говорити сьогодні, станом на цей момент, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у ЗСУ та секторі безпеки і оборони, нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя: починаючи від артилерії, снарядів, броньованих автомашин танків і літаків", - сказав Резніков.
За його словами, партнери знають про цей перелік.
"Це необхідно, щоб наші хлопці та дівчата могли бути більш успішними на фронті, як ми це вже демонструємо 9 місяців", - резюмував міністр оборони.
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За даними росЗМІ, нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.