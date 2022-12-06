Резников о дополнительной мобилизации: в ВСУ достаточно людей, но нам нужно оружие

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"... говорить сегодня, по состоянию на данный момент, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в ВСУ и секторе безопасности и обороны, нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие: начиная от артиллерии, снарядов, бронированных автомашин танков и самолетов", – сказал Резников.

По его словам, партнеры знают об этом перечне.

"Это необходимо, чтобы наши ребята могли быть успешнее на фронте, как мы это уже демонстрируем 9 месяцев", - резюмировал министр обороны.

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Ранее

По данным росСМИ, новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.