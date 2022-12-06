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У січні в росії розпочнеться нова хвиля мобілізації

У січні в росії розпочнеться нова хвиля мобілізації

Київ • УНН

 • 950413 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Військкомати в регіонах, як повідомляється, отримали від міноборони рф приписи розпочати посилену роботу щодо мобілізації чоловіків на війну в Україні. Їх пошук розпочнеться у січні-лютому, при цьому офіційно оголошувати мобілізацію влада не планує.

Одним із поставлених мо рф завдань нібито є масове розсилання та вручення повісток — на підставі указу володимира путіна про «часткову мобілізацію», яка офіційно так і не була завершена. Також військкомати зобов'язали розпочати рейди на місця проживання військовозобов'язаних. Кількість майбутніх мобілізованих міноборони рф наразі невідоме.

За словами співрозмовника ЗМІ у петербурзькому комісаріаті, військкомати попередили про те, що «буде багато роботи у січні, лютому». Джерело в московському комісаріаті додало, що співробітників зобов'язали «переглянути справи призовників та контрактників для надсилання їм повісток та залучення до мобілізації».

Нагадаємо

У вересні російська влада оголосила часткову мобілізацію. За попередньою інформацією, вона мала завершитися 31 жовтня, проте призовники почали публікувати в мережі повістки з наказом з'явиться до військкомату у січні 2023 року. Мобілізація мала охопити щонайменше 300 тисяч осіб.

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