У січні в росії розпочнеться нова хвиля мобілізації

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Військкомати в регіонах, як повідомляється, отримали від міноборони рф приписи розпочати посилену роботу щодо мобілізації чоловіків на війну в Україні. Їх пошук розпочнеться у січні-лютому, при цьому офіційно оголошувати мобілізацію влада не планує.

Одним із поставлених мо рф завдань нібито є масове розсилання та вручення повісток — на підставі указу володимира путіна про «часткову мобілізацію», яка офіційно так і не була завершена. Також військкомати зобов'язали розпочати рейди на місця проживання військовозобов'язаних. Кількість майбутніх мобілізованих міноборони рф наразі невідоме.

За словами співрозмовника ЗМІ у петербурзькому комісаріаті, військкомати попередили про те, що «буде багато роботи у січні, лютому». Джерело в московському комісаріаті додало, що співробітників зобов'язали «переглянути справи призовників та контрактників для надсилання їм повісток та залучення до мобілізації».

Нагадаємо

У вересні російська влада оголосила часткову мобілізацію. За попередньою інформацією, вона мала завершитися 31 жовтня, проте призовники почали публікувати в мережі повістки з наказом з'явиться до військкомату у січні 2023 року. Мобілізація мала охопити щонайменше 300 тисяч осіб.