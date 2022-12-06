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В январе в россии начнется новая волна мобилизации

В январе в россии начнется новая волна мобилизации

Киев • УНН

 • 950408 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально его объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Военкоматы в регионах, как сообщается, получили от минобороны рф предписания начать усиленную работу по мобилизации мужчин на войну в Украине. Их поиск начнется в январе-феврале, при этом официально объявлять мобилизацию власти не планируют.

Одной из поставленных мо рф задач, якобы, является массовая рассылка и вручение повесток — на основании указа владимира путина о «частичной мобилизации», которая официально так и не была завершена. Также военкоматы обязали начать рейды по местам жительства военнобязанных. Число будущих мобилизованных минобороны рф пока неизвестно.

По словам собеседника СМИ в петербургском комиссариате, военкоматы предупредили о том, что «будет много работы в январе, феврале». Источник в московском комиссариате добавил, что сотрудников обязали «пересмотреть дела призывников и контрактников для отправки им повесток и привлечения к мобилизации».

Напомним

В сентябре российские власти объявили частичную мобилизацию. По предварительной информации, она должна была завершиться 31 октября, однако призывники начали публиковать в сети повестки с приказом явится в военкомат в январе 2023 года. Мобилизация должна была охватить не менее 300 тысяч человек.

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