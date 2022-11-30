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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38529 перегляди

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У росії готують достроковий випуск курсантів та чергову мобілізацію – Генштаб

У росії готують достроковий випуск курсантів та чергову мобілізацію – Генштаб

Київ • УНН

 • 1013228 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. росія готує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федераціїу першому кварталі 2023 року. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зокрема, з метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації.

Крім того, на території рф тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

Доповнення

Російські окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.

Українські Національні Новини

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