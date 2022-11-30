У росії готують достроковий випуск курсантів та чергову мобілізацію – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. росія готує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федераціїу першому кварталі 2023 року. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зокрема, з метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації.
Крім того, на території рф тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.
Доповнення
Російські окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.