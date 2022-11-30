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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37553 перегляди

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У Луганській області російські загарбники мобілізували 58% шахтарів - Спротив

У Луганській області російські загарбники мобілізували 58% шахтарів - Спротив

Київ • УНН

 • 749825 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Цитата

“Зокрема, ворог відправив на фронт 58% шахтарів „востокуголь“ на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно. Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога”, — пише ЦНС.

Додамо 

На тимчасово окупованій території Луганської області продовжується мобілізація медперсоналу. Понад те, загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства.

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