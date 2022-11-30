У Луганській області російські загарбники мобілізували 58% шахтарів - Спротив

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“Зокрема, ворог відправив на фронт 58% шахтарів „востокуголь“ на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно. Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога”, — пише ЦНС.

Додамо

На тимчасово окупованій території Луганської області продовжується мобілізація медперсоналу. Понад те, загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства.