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Луганщина: загарбники змушують відмовлятися від українського громадянства - ОВА

Луганщина: загарбники змушують відмовлятися від українського громадянства - ОВА

Київ • УНН

 • 565079 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На тимчасово окупованій території Луганської області продовжується мобілізація медперсоналу. Понад те, загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу Луганської ОВА. 

Цитата

«На окупованій частині Луганщини мобілізують медперсонал, росіян призначають на керівні посади навіть у школах, вимагають писати заяви на відмову від українського громадянства», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Так, повідомляється, що «через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування».

Що стосується навчальних закладів, то у Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи, як вказано, призначено чоловіка з російського новосибірська.

«Окупанти вимагають держслужбовців писати заяви на відмову від українського громадянства. Тобто, «загубити» паспорт вже не вийде», - ідеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, у Лисичанську цього тижня розпочалася видача вугілля соціально незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля. «Усього в резерві є близько 70 тонн вугілля, яке доставлять адресно. Якщо розраховувати на всю зиму, вистачить цього хат на тридцять, а то й менше», - підкреслили в ОВА.

Доповнення

На Луганщині тривають потужні бої поблизу Сватового, Кремінної та Білогорівки, вказував днями голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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