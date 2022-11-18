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Луганская область: захватчики заставляют отказываться от украинского гражданства - ОВА

Киев • УНН

 • 565079 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области продолжается мобилизация медперсонала. Более того, захватчики требуют писать "заявления" на отказ от украинского гражданства. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Луганской ОВА. 

Цитата

«На оккупированной части Луганской области мобилизуют медперсонал, россиян назначают на руководящие должности даже в школах, требуют писать заявления на отказ от украинского гражданства», - говорится в сообщении.

Детали

Так, сообщается, что «из-за значительных потерь личного состава и недостаточного количества медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на временно оккупированной Луганщине, по приказу так называемого министерства здравоохранения, работников медицинских учреждений обязали встать на военный учет для дальнейшего доукомплектования».

Что касается учебных заведений, то в Беловодской громаде на должность директора Новоалександровской средней школы, как указано, назначен мужчина из российского новосибирска.

«Оккупанты требуют госслужащих писать заявления на отказ от украинского гражданства. То есть, «потерять» паспорт уже не получится», – говорится в сообщении.

Также, по информации ОВА, в Лисичанске на этой неделе началась выдача угля социально незащищенным слоям населения с печным отоплением и нуждающимся в угле. «Всего в резерве имеется около 70 тонн угля, который будет доставлен адресно. Если рассчитывать на всю зиму, хватит этого домов на тридцать, а то и меньше», – подчеркнули в ОВА.

Дополнение

В Луганской области продолжаются мощные бои вблизи Сватового, Кременной и Белогоровки, указывал на днях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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