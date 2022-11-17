Луганщина: Гайдай назвав два напрямки, де тривають "потужні бої"

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"Тривають достатньо потужні бої на двох напрямках. Перший – це Сватове-Кремінна. Тут ЗСУ вдається потроху відтісняти ворога подалі. У всіх великих містах місцеві жителі говорять про те, що вони чують, як тривають бої по лінії фронту. Що стосується іншого напрямку – там не зупиняються намагання російсько-окупаційних військ знову захопити контроль над територією, яка колись була мирним селом Білогорівка", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Станом на 14 листопада українські військові звільнили у Луганській області 12 населених пунктів.