Гайдай розповів, скільки населених пунктів звільнили на Луганщині

Цитата



«На Луганщині 12 населених пунктів було звільнено. Для нас кожен звільнений населений пункт - колосальна наснага, бо область якийсь час була повністю під окупацією. Просування йде непросто, кожний метр регіону дається тяжко. У росіян був час підготуватися та завести велику кількість мобілізованих. Так, вони не професійні військові та погано озброєні, проте це все одно велика кількість людей», - наголосив Гайдай.



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За словами очільника регіону, смт Білогорівка перебуває під постійними ворожими атаками та обстрілами.

«Там нічого не залишилося, лише залишки будинків. Не було ні дня, щоб Білогорівку не намагалися прорвати лінію оборони мобілізовані та зеки-«вагнерівці». Російські окупаційні війська привезли під Бахмут (Донецька область) близько 2000 «зеків», щоб кидати їх у наступ», - додав він.

Доповнення

ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині.