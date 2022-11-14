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Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов освободили в Луганской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинские защитники освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Freedom, информирует УНН.

Цитата

«В Луганской области 12 населенных пунктов были освобождены. Для нас освобожденный каждый населенный пункт - колоссальное воодушевление, потому что область какое-то время была полностью под оккупацией. Продвижение идет непросто, каждый метр региона дается тяжело. У россиян было время подготовиться и завести большое количество мобилизованных. Да, они не профессиональные военные и плохо вооружены, однако это все равно большое количество людей», - подчеркнул Гайдай.

Детали

По словам главы региона, поселок Белогоровка находится под постоянными вражескими атаками и обстрелами.

«Там ничего не осталось, только остатки домов. Не было ни дня, чтобы Белогоровку не пытались прорвать линию обороны мобилизованные и зеки-«вагнеровцы». Российские оккупационные войска привезли под Бахмут (Донецкая область) около 2000 «зэков», чтобы бросать их в наступление», – добавил он.

Дополнение

ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка Сватовского района в Луганской области

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