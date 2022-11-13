Луганская область: ВСУ освободили село Макеевка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка Сватовского района Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.
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"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в "синюю зону". Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении.
Добавим
Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации 11 населенных пунктов в Луганской области.