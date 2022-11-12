ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів на Луганщині – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Збройні сили України звільнили від російської окупації 11 населених пунктів у Луганській області вже. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Просування Збройних Сил України не таке стрімке, як десь в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися. Вони постійно стягують резерви, техніку, будують і надалі захисні оборонні споруди. І мінують усе навкруги. Поки що, на сьогодні деокуповано 11 населених пунктів – це невеликі села. Але для нас це все одно величезне досягнення, тому що деокупація вже почалася", - пояснив Гайдай.
Деталі
Гайдай також повідомив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих жителів із їхніх будинків і заселяють туди бойовиків.
“Це скоріш за все, робиться для того, щоб ніхто з місцевих не міг десь надати координати казарм, чи розташування складів техніки. Тому іноді в нас є такі варіанти, коли з маленьких сіл повністю всіх людей виганяють. Росіян не цікавить, куди ці люди підуть”, – додав Гайдай.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що біля Сватового і Кремінної російські війська накопичили багато резервів, але Збройні сили України все одно просуваються вперед.