Біля Сватового і Кремінної ситуація важка, але ЗСУ рухаються вперед – Гайдай

Цитата

"Біля Сватового і Кремінної ситуація важка – росіяни накопичили там багато резервів. (...) Збройні сили України рухаються вперед, не так звісно, як на Харківщині, але все одно просуваються вперед і можу сказати, що я сподіваюся, що найближчим часом зможу вже десь зробити матеріал з нових деокупованих населених пунктів Луганської області", – сказав Гайдай.

Окрім того, він нагадав, що росіяни вже декілька тижнів заявляють про взяття Білогорівки, але наразі в селі перебувають українські військові.

"Там точаться бої виключно за територію – сам населений пункт окупанти практично знищили", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Гайдай повідомляв, що поблизу Сватового і Кремінної росіяни накопичили велику кількість особового складу.