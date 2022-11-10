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Біля Сватового і Кремінної ситуація важка, але ЗСУ рухаються вперед – Гайдай

Біля Сватового і Кремінної ситуація важка, але ЗСУ рухаються вперед – Гайдай

Київ • УНН

 • 204299 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що біля Сватового і Кремінної російські війська накопичили багато резервів, але Збройні сили України все одно просуваються вперед, передає УНН.

Цитата

"Біля Сватового і Кремінної ситуація важка – росіяни накопичили там багато резервів. (...) Збройні сили України рухаються вперед, не так звісно, як на Харківщині, але все одно просуваються вперед і можу сказати, що я сподіваюся, що найближчим часом зможу вже десь зробити матеріал з нових деокупованих населених пунктів Луганської області", – сказав Гайдай.

Окрім того, він нагадав, що росіяни вже декілька тижнів заявляють про взяття Білогорівки, але наразі в селі перебувають українські військові.

"Там точаться бої виключно за територію – сам населений пункт окупанти практично знищили", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

Гайдай повідомляв, що поблизу Сватового і Кремінної росіяни накопичили велику кількість особового складу.

Українські Національні Новини

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