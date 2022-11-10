Возле Сватового и Кременной ситуация тяжелая, но ВСУ двигаются вперед – Гайдай

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"Возле Сватового и Кременной ситуация тяжелая – россияне накопили там много резервов. (...) Вооруженные силы Украины двигаются вперед, не так конечно, как в Харьковской области, но все равно продвигаются вперед и я надеюсь , что в ближайшее время смогу уже сделать материал из новых деоккупированных населенных пунктов Луганской области", – сказал Гайдай.

Кроме того, он напомнил, что россияне уже несколько недель заявляют о взятии Белогоровки, но сейчас в селе находятся украинские военные.

"Там ведутся бои исключительно за территорию – сам населенный пункт оккупанты практически уничтожили", – сообщил Гайдай.

Напомним

Гайдай сообщал, что вблизи Сватового и Кременной россияне накопили большое количество личного состава.