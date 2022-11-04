Поблизу Сватового і Кремінної росіяни накопичили велику кількість особового складу - Гайдай

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«На сьогодні ситуація залишається складною. Як раз від Сватового до Кремінної. Там вже на сьогодні накопичились ті резерви свіжомобілізованих росіян. Достатньо величезна кількість цих горе-вояк. Чому так говорю? Вони все одно смертельно небезпечні, тому що їх величезна кількість. Але якоїсь військової науки вони не знають, не володіють, не навчені, але їх дуже багато», - розповів Гайдай.

Він зазначив, що був на передовій та спілкувався з українськими солдатами.

«Вони кажуть ситуація наступна, просто не змінюється абсолютно тактика. Декілька годин поспіль обстріли, потім направляють до взводу або трохи більше солдат, вони всі гинуть і повторюється ситуація. Тобто наступні хвилі просто йдуть по своїм власним бійцям, трупами яких завалені всі лісопосадки. Ситуація достатньо складна. Але все одно збройні сили України потрохи просуваються вперед», - зазначив Гайдай.

Доповнення

Мобілізовані з Томської області росіяни два тижні ховаються у лісі під Луганськом. Як повідомляє Медуза, військові рф відступили після обстрілу і тепер їм загрожують кримінальною справою про дезертирство.