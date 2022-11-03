Відступили після обстрілу: мобілізовані окупанти два тижні ховаються у лісі під Луганськом - росЗМІ

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Мати одного з мобілізованих розповіла виданню «Сибір. Реалії», що її синові обіцяли тримісячну підготовку у військовій частині в Омську, але натомість через три дні після мобілізації доставили до прикордонної частини в Ростовській області. За тиждень мобілізованих відправили до Луганської області. За даними джерела «Сибір.Реалії», в обох частинах призовників називали «м'ясом».

Потрапивши під мінометний обстріл, окупанти почали відступати. За їхніми словами, командиром був призначений один із мобілізованих, який не мав досвіду військового командування.

У результаті солдати відступили до лісу. Востаннє вони зв'язувалися із рідними 17 жовтня. «Нині вони власними силами. З наметів зробили якийсь тент, вдень палять багаття, щоб зігрітися, вночі гасять», — каже мати мобілізованого.

Родичі військовослужбовців звернулися за допомогою до депутата держдуми рф від Томської області Тетяни Соломатіної. Вони просили «дати мобілізованим нормальне командування» та відправити їх на навчання, проте депутат заявила, що «офіцери відмовляються працювати з дезертирами».