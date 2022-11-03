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Отступили после обстрела: мобилизованные оккупанты две недели скрываются в лесу под Луганском - росСМИ

Отступили после обстрела: мобилизованные оккупанты две недели скрываются в лесу под Луганском - росСМИ

Киев • УНН

 • 413514 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мобилизованные из Томской области россияне две недели скрываются в лесу под Луганском. Как сообщает Медуза, военные рф отступили после обстрела и теперь им угрожают уголовным делом о дезертирстве, передает УНН.

Детали

Мать одного из мобилизованных рассказала изданию «Сибирь.Реалии», что ее сыну обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но вместо этого через три дня после мобилизации доставили в приграничную часть в Ростовской области. Через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область. По данным источника «Сибирь.Реалии», в обеих частях призывников называли «мясом».

Попав под минометный обстрел, оккупанты начали отступать. По их словам, командиром был назначен один из мобилизованных, не имевший опыта военного командования.

В результате солдаты отступили в лес. В последний раз они связывались с родными 17 октября. «Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», — говорит мать мобилизованного.

Родственники военнослужащих обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили «дать мобилизованным нормальное командование» и отправить их на обучение, однако депутат заявила, что «офицеры отказываются работать с дезертирами».

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