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Вблизи Сватового и Кременной россияне накопили большое количество личного состава – Гайдай

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. На Луганщине ситуация остается сложной – вблизи Сватово и Кременной россияне накопили большое количество личного состава. Несмотря на это, ВСУ продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Цитата

«На сегодня ситуация остается сложной. Как раз от Сватово до Кременной. Там уже на сегодня накопились те резервы свежемобилизованных россиян. Достаточно огромное количество этих горе-вояк. Почему так говорю? Они все равно смертельно опасны, потому что их огромное количество. Но какой-то военной науки они не знают, не владеют, не обучены, но их очень много», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что был на передовой и общался с украинскими солдатами.

«Они говорят ситуация следующая, просто не меняется абсолютно тактика. Несколько часов подряд обстрелы, потом направляют до взвода или чуть больше солдат, они все погибают и повторяется ситуация. То есть следующие волны просто идут по своим собственным бойцам, трупами которых завалены все лесопосадки. Ситуация достаточно сложная. Но все равно вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед», - отметил Гайдай.

Дополнение

Мобилизованные из Томской области россияне две недели прячутся в лесу под Луганском. Как сообщает Медуза, военные рф отступили после обстрелов и теперь им грозят уголовным делом о дезертирстве.

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