Вблизи Сватового и Кременной россияне накопили большое количество личного состава – Гайдай

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«На сегодня ситуация остается сложной. Как раз от Сватово до Кременной. Там уже на сегодня накопились те резервы свежемобилизованных россиян. Достаточно огромное количество этих горе-вояк. Почему так говорю? Они все равно смертельно опасны, потому что их огромное количество. Но какой-то военной науки они не знают, не владеют, не обучены, но их очень много», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что был на передовой и общался с украинскими солдатами.

«Они говорят ситуация следующая, просто не меняется абсолютно тактика. Несколько часов подряд обстрелы, потом направляют до взвода или чуть больше солдат, они все погибают и повторяется ситуация. То есть следующие волны просто идут по своим собственным бойцам, трупами которых завалены все лесопосадки. Ситуация достаточно сложная. Но все равно вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед», - отметил Гайдай.

Дополнение

Мобилизованные из Томской области россияне две недели прячутся в лесу под Луганском. Как сообщает Медуза, военные рф отступили после обстрелов и теперь им грозят уголовным делом о дезертирстве.