ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области - Гайдай

Цитата

"Продвижение Вооруженных Сил Украины не столь стремительно, как где-то в других сферах. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться. Они постоянно стягивают резервы, технику, строят и дальше оборонные сооружения. И проходят все вокруг. Пока что, на сегодняшний день деоккупировано 11 населенных пунктов – это небольшие села. Но для нас это все равно огромное достижение, потому что деоккупация уже началась", - пояснил Гайдай.

Детали

Гайдай также сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и заселяют туда боевиков.

“Это, скорее всего, делается для того, чтобы никто из местных не мог где-то предоставить координаты казарм или расположение складов техники. Поэтому иногда у нас есть такие варианты, когда из маленьких деревень полностью всех людей выгоняют. Россиян не интересует, куда эти люди пойдут”, – добавил Гайдай.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что у Сватового и Кременной российские войска накопили много резервов, но Вооруженные силы Украины все равно продвигаются вперед.