Луганська область: ЗСУ звільнили село Макіївка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ЗСУ відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську ОВА.
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"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться в повідомленні.
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Збройні сили України звільнили від російської окупації 11 населених пунктів у Луганській області.