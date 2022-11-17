Луганская область: Гайдай назвал два направления, где продолжаются "мощные бои"

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"У нас продолжаются достаточно мощные бои на двух направлениях. Первое – это Сватово-Кременное. Здесь ВСУ удается понемногу оттеснять врага подальше. Во всех крупных городах местные жители говорят о том, что они слышат, как продолжаются бои по линии фронта. Что касается другого направления – там не останавливаются попытки российско-оккупационных войск снова захватить контроль над территорией, которая когда-то была мирной деревней Белогоровка", – сообщил Гайдай.

Напомним

По состоянию на 14 ноября украинские военные освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.