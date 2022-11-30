В Луганской области российские захватчики мобилизовали 58% шахтеров

Цитата

"В частности, враг отправил на фронт 58% шахтеров "востокуголь" на которую оккупанты записали большинство отжатых шахт региона. В связи с чем, коллаборанты даже попросили москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно. Однако для россиян украинские жизни ничего не стоят, независимо от стороны за которую они воюют. Поэтому региону не стоит ожидать уменьшения темпов призыва. Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион и не становиться ресурсом для врага", - пишет ЦНС.

Добавим

На временно оккупированной территории Луганской области продолжается мобилизация медперсонала. Более того, захватчики требуют писать "заявления" на отказ от украинского гражданства.