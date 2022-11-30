В россии готовится досрочный выпуск курсантов и еще одна мобилизация - Генеральный персонал

Детали

В частности, для пополнения нынешних потерь подразделений российских оккупационных войск, ранний выпуск курсантов из более высоких военных учебных заведений российской федерации была запланирована в первом квартале 2023 года.

Кроме того, подготовительные меры для следующей волны мобилизации, запланированны на январь-февраль 2023 года, продолжаются на территории российской федерации.

Дополнение

российские захватчики мобилизовали большинство шахтеров на временно занятых районах региона Луганской области.