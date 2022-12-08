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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЗСУ отримали сім безпілотників українського виробництва – Резніков

ЗСУ отримали сім безпілотників українського виробництва – Резніков

Київ • УНН

 • 639432 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Збройні сили України отримали можливість експлуатувати сім зразків безпілотників українського виробництва. Як повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков, відповідні зміни законодавства спростили введення БПЛА в експлуатацію, передає УНН.

Цитата

"За останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва", – написав Резніков.

Деталі

За словами міністра, раніше українська армія брала в експлуатацію один-два зразки БПЛА на рік.

Він пояснив, що ухвалення змін до порядку постачання озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки під час воєнного стану дало змогу спростити допуск до експлуатації безпілотників.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, який має готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу, повідомив Резніков.

Після отримання допуску Міноборони може закуповувати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.Наразі на розгляді перебуває ще 19 заявок про допуск до експлуатації БПЛА українського виробництва. Рішення щодо них планують ухвалити до кінця року.

Нагадаємо

Олексій Резніков повідомив, що у ЗСУ, секторі безпеки і оборони достатньо людей, насамперед потрібна зброя. За його словами, партнери знають про цей перелік.

Українські Національні Новини

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