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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30215 перегляди

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Пілот, який збив над Вінниччиною п'ять "Шахедів", став Героєм України

Пілот, який збив над Вінниччиною п'ять "Шахедів", став Героєм України

Київ • УНН

 • 792787 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Вадиму Ворошилову, який збив над Вінниччиною дві ракети і п'ять дронів "Шахед". Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Цитата

"Майор , позивний Karaya, під час атаки росіян на Вінницю збив дві ракети та п'ять безпілотників. Фотографія його закривавленого обличчя стала вірусною. 5 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння йому звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", – ідеться у повідомленні

Major Vadym Voroshylov, call sign Karaya, shot down 2 missiles and 5 drones during a ruscist attack on Vinnytsia. A photo of his bloodied face went viral. On December 5, President @ZelenskyyUa signed a decree awarding him the title of Hero of Ukraine, Order of the Gold Star. pic.twitter.com/b0iH9QXw4N

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 8, 2022

Нагадаємо

Після знищення "Шахедів" і ракет Вадим Ворошилов успішно катапультувався на Вінниччині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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