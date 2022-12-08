Жители Киевской области могут слышать взрывы: причина

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"Сегодня, 8 декабря, с 13:00 до 15:00 в Бучанском и Вышгородском районах саперы ГСЧС будут ликвидировать ВОП. В связи с этим в некоторых громадах области возможно будут слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Детали

В ОВА призвали сохранять спокойствие и в случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытие.

Напомним

29 ноября из-за обучения саперов в Киевской области жители столицы слышали взрывы.