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Жители Киевской области могут слышать взрывы: причина

Киев • УНН

 • 586410 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня в Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы, поэтому жители некоторых громад могут слышать взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Цитата

"Сегодня, 8 декабря, с 13:00 до 15:00 в Бучанском и Вышгородском районах саперы ГСЧС будут ликвидировать ВОП. В связи с этим в некоторых громадах области возможно будут слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Детали 

В ОВА призвали сохранять спокойствие и в случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытие.

Напомним

29 ноября из-за обучения саперов в Киевской области жители столицы слышали взрывы. 

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