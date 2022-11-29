Киян попередили про вибухи: де буде гучно

Цитата

"Сьогодні на північній околиці столиці буде гучно", - попередили у КМВА.

Деталі

У Вишгороді проводять навчання саперів, повідомляє Київська ОВА. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.

"Закликаємо жителів зберігати спокій. В разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - зауважили у КМВА.