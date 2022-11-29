Киян попередили про вибухи: де буде гучно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через навчання саперів у Києві сьогодні можуть чути вибухи, попередили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Сьогодні на північній околиці столиці буде гучно", - попередили у КМВА.
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У Вишгороді проводять навчання саперів, повідомляє Київська ОВА. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.
"Закликаємо жителів зберігати спокій. В разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - зауважили у КМВА.