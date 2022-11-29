Киевлян предупредили о взрывах: где будет громко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за учений саперов в Киеве сегодня могут слышаться взрывы, предупредили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня на северной окраине столицы будет громко", – предупредили в КГВА.
Детали
В Вышгороде проводят учения саперов, сообщает Киевская ОВА. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов.
"Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытия", - отметили в КГВА.