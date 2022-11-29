Киевлян предупредили о взрывах: где будет громко

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"Сегодня на северной окраине столицы будет громко", – предупредили в КГВА.

Детали

В Вышгороде проводят учения саперов, сообщает Киевская ОВА. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов.

"Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытия", - отметили в КГВА.