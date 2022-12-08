Жителі Київщини можуть чути вибухи: причина

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"Сьогодні, 8 грудня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському та Вишгородському районах сапери ДСНС будуть ліквідовувати ВНП. У зв'язку з тим у деяких громадах області можливо будуть чути звуки вибухів", – ідеться у повідомленні.

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В ОВА закликали зберігати спокій та в разі оголошення повітряної тривоги переходити в укриття.

Нагадаємо

29 листопада через навчання саперів у Київській області жителі столиці чули вибухи.