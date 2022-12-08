Жителі Київщини можуть чути вибухи: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні на Київщині ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому жителі деяких громад можуть чути вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
Цитата
"Сьогодні, 8 грудня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському та Вишгородському районах сапери ДСНС будуть ліквідовувати ВНП. У зв'язку з тим у деяких громадах області можливо будуть чути звуки вибухів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
В ОВА закликали зберігати спокій та в разі оголошення повітряної тривоги переходити в укриття.
Нагадаємо
29 листопада через навчання саперів у Київській області жителі столиці чули вибухи.