В США рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов

Детали

Как сообщает издание, кассетные боеприпасы смогут предоставить Украине, когда запасы других боеприпасов на складах у западных партнеров иссякнут.

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы. Первая – потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предоставленных США и другими странами. Вторая – устранение превосходства россии в артиллерии.

В США этот вопрос еще серьезно не рассматривался, ведь Конгресс наложил ограничения на передачу кассетных боеприпасов. Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но источники CNN сообщают, что в ближайшее время это маловероятно.

"Способность Украины добиваться успехов на нынешнем и будущем этапах войны никоим образом не зависит и не связана с приобретением указанных боеприпасов", – сообщил помощник конгрессмена.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения и Украина, и россия используют кассетные боеприпасы. Однако россияне используют их в атаках на гражданскую инфраструктуру.

Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает их использование и производство из-за потенциального риска для мирных жителей. Но США начали постепенно отказываться от кассетных боеприпасов в 2016 году, поскольку они содержат сотни взрывчатых веществ, которые часто остаются неразорванными.

Напомним

США согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, согласно законопроекту об оборонной политике на сумму 858 миллиардов долларов.