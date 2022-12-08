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У США розглядають можливість надати Україні касетні боєприпаси

У США розглядають можливість надати Україні касетні боєприпаси

Київ • УНН

 • 1040591 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна попросила США надати касетні боєприпаси. Наразі запит розглядають в адміністрації президента Джо Байдена. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела серед українських та американських посадовців, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, касетні боєприпаси зможуть надати Україні, коли запаси інших боєприпасів на складах у західних партнерів вичерпаються.

Для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми. Перша – потреба в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем, які надали США та інші країни. Друга – усунення переваги росії в артилерії.

У США це питання ще серйозно не розглядали, адже Конгрес наклав обмеження на передачу касетних боєприпасів. Президент Джо Байден міг би обійти це обмеження, але джерела CNN повідомляють, що найближчим часом це малоймовірно.

"Здатність України досягати успіхів на нинішньому та майбутньому етапах війни жодним чином не залежить і не пов'язана з придбанням зазначених боєприпасів", – повідомив помічник конгресмена.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення і Україна, і росія використовують касетні боєприпаси. Проте росіяни використовують їх в атаках на цивільну інфраструктуру.

Ні США, ні Україна не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання та виробництво  через потенційний ризик для мирних жителів. Але США почали поступово відмовлятися від касетних боєприпасів у 2016 році, оскільки вони містять сотні вибухових речовин, які часто залишаються нерозірваними.

Нагадаємо

США погодилися надати Україні не менше 800 мільйонів доларів додаткової допомоги в галузі безпеки у наступному році, згідно із законопроектом про оборонну політику на суму 858 мільярдів доларів.

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