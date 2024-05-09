Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  41224 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  67456 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  122655 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  123587 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  130338 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120813 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167376 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150399 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149574 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  286040 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  247019 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  286040 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  283970 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  392361 просмотра

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Несмотря на подготовку к предстоящим выборам, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сталкивается с проблемами в поддержании отношений с местными общинами, особенно в Винницкой области, где депутата партии Геннадия Мазура обвиняют в сотрудничестве с другими политическими силами и преследовании личных интересов, а не целей партии.

политика •   •  6468 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта

Парламент принял законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и невозвратом валютной выручки.

Экономика •   •  1597 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта

В ЕС сказали, на что используют замороженные российские активы для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, на что предлагается использовать поступления от замороженных российских активов для Украины.

Война •   •  2281 просмотра
В ЕС сказали, на что используют замороженные российские активы для Украины

Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, получит Международную премию Карла Великого за выдающийся вклад в объединение Европы и преданность межрелигиозному обмену.

Новости Мира •   •  2095 просмотра
Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Общие ценности и история делают страну по-настоящему европейской, что является настоящей европейской силой, которую необходимо приумножать, чтобы защитить жизнь и ценности на континенте, передать в наследство детям мирную и объединенную Европу и победить зло вроде Гитлера и Путина.

Общество •   •  3357 просмотра
Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления

Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления.

Общество •   •  3647 просмотра
Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления

Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы

Хлопок" на двух нефтебазах в селе юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ.

Война •   •  4285 просмотра
Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.

Криминал и ЧП •   •  4156 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Украине, возможно, придется повысить тарифы на электроэнергию, поскольку для подготовки к осенне-зимнему периоду ей нужно более 1 миллиарда долларов.

Общество •   •  4457 просмотра
Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.

политика •   •  5162 просмотра
Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте