Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Несмотря на то, что в Украине продолжает действовать режим военного положения, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", судя по всему, уже начала подготовку и будущих выборов. По крайней мере, приведение соратников Юлии Владимировне в полную боевую политическую готовность уже достаточно активно обсуждают в медиапространстве. В "Батькивщине" этого не подтверждают, но и не отрицают, пишет УНН.

Детали

Из тех внутрипартийных документов, которые "слили" в сеть, можно сделать поверхностный вывод, что броуновское движение в "Батькивщине" началось из-за подготовки к 25-летнему юбилею партии.

Но привлекают к себе внимание несколько моментов: завершение построения партийной структуры, восстановление коммуникации с партийными ячейками в общинах, и что самое главное, формирование предварительных списков кандидатов.

Итак, речь вовсе не о юбилее, а о выборах. Местные выборы, напомним, по плану должны состояться именно осенью 2025 года. Состоятся ли они, зависит от многих факторов.

Но в данном случае между строк читается признание "Батькивщиной" того факта, что произошла потеря взаимосвязи между партией и людьми именно на уровне местных общин.

Это четко видно на примере Винницкой области. "Батькивщина" делит второе место по количеству депутатов Винницкого областного совета. Но имеет более чем приятный бонус из-за того, что является фракцией большинства.

Свое представительство партия Тимошенко имеет в Винницком районном совете и представительных органах многих других общин. Поэтому возникает вопрос - как соратники Юлии Тимошенко конвертируют доверие народа в полезные дела для этого народа.

Председателем Винницкой областной организации "Батькивщины" является нардеп Олег Мейдич. Понятно, что когда надо участвовать в разработке и принятии законов, которые так или иначе помогают Украине сдерживать российскую агрессию, то не всегда есть время заниматься решением вопросов людей на местах.

И здесь подставить плечо Мейдичу должны были бы его однопартийцы в Винницкой области. Но пока все выглядит так, что они его просто подставляют.

Речь, в частности, о депутате Винницкого областного совета Геннадия Мазура.

Мазур вместе с Мейдичем были депутатами Винницкого областного совета предыдущего созыва.

В 2019 году Мейдича избрали нардепом, а Мазур в качестве компенсации надеялся стать главой областной партийной ячейки "Батькивщины". Однако, у Тимошенко по этой позиции тоже решили сделать ставку на Мейдича.

Мазур после местных выборов 2020 года, хоть и делал вид, что он с "Батькивщиной", но начал сотрудничать с представителями других политических сил, и это не осталось незамеченным для его избирателей.

Мазур ведет свою политическую игру, но, при этом, даже со своим шлейфом токсичности не оставляет взять под контроль Винницкую областную организацию "Батькивщины".

Для чего - можно только догадываться. Но точно не для того, чтобы заниматься развитием партии.

Нужен ли Тимошенко псевдоученый увешанный орденами московской церкви - вопрос риторический.

Но партийные директивы от штаба Тимошенко означают, что кадровые чистки в "Батькивщине неизбежны.

Их первыми жертвами станут, те, кто начали играть свою игру не в пользу своих избирателей, а для поиска новой политической крыши.

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