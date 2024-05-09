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Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко

Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко

Київ • УНН

 • 362932 перегляди

Незважаючи на підготовку до майбутніх виборів, партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" стикається з проблемами у підтримці відносин з місцевими громадами, особливо у Вінницькій області, де депутата партії Геннадія Мазура звинувачують у співпраці з іншими політичними силами та переслідуванні особистих інтересів, а не цілей партії.

Попри те, що в Україні продовжує діяти режим воєнного стану, партія Юлії Тимошенко "Батьківщина", судячи з усього, вже розпочала підготовку та майбутніх виборів. Принаймні, приведення соратників Юлії Володимирівні у повну бойову політичну готовність вже достатньо активно обговорюють у медіапросторі. У "Батьківщині" цього не підтверджують, але й не заперечують, пише УНН.

Деталі

З тих внутрішньопартійних документів, які "злили" у мережу, можна зробити поверхневий висновок, що броунівський рух в "Батьківщині" розпочався через підготовку до 25-річного ювілею партії.

Але привертають до себе увагу декілька моментів: завершення побудови партійної структури, відновлення комунікації з партійними осередками в громадах, і що найголовніше, формування попередніх списків кандидатів.

Отже, мова зовсім не про ювілей, а про вибори. Місцеві вибори, нагадаємо, за планом мають відбутися саме восени 2025 року. Чи відбудуться вони, залежить від багатьох факторів.

Але в даному випадку поміж рядками читається визнання "Батьківщиною" того факту, що відбулася втрата взаємозв’язку між партією та людьми саме на рівні місцевих громад.

Це чітко видно на прикладі Вінницької області. "Батьківщина" ділить друге місце за кількістю депутатів Вінницької обласної ради. Але має більш ніж приємний бонус через те, що є фракцією більшості.

Своє представництво партія Тимошенко має у Вінницькій районній раді та представницьких органах багатьох інших громад.Тому виникає питання – як соратники Юлії Тимошенко конвертують довіру народу у корисні справи для цього народу.

Головою Вінницької обласної організації "Батьківщини" є нардеп Олег Мейдич. Зрозуміло, що коли треба брати участь у розробці та прийнятті законів, які так чи інакше допомагають Україні стримувати російську агресію, то не завжди є час займатися вирішенням питань людей на місцях.

І тут підставити плече Мейдичу мали б його однопартійці у Вінницькій області. Але поки що все виглядає так, що вони його просто підставляють.

Мова, зокрема, про депутата, Вінницької обласної ради Геннадія Мазура.

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Мазур разом з Мейдичем були депутатами Вінницької обласної ради попереднього скликання.

У 2019 році Мейдича обрали нардепом, а Мазур у якості компенсації сподівався стати головою обласного партійного осередку "Батьківщини". Однак, у Тимошенко по цій позиції теж вирішили зробити ставку на Мейдича.

Мазур після місцевих виборів 2020 року, хоч і робив вигляд, що він з "Батьківщиною", але почав співпрацювати з представниками інших політичних сил, і це не залишилося непоміченим для його виборців.

Мазур веде свою політичну гру, але, при цьому, навіть зі своїм шлейфом токсичності не полишає взяти під контроль Вінницьку обласну організацію "Батьківщини".

Для чого – можна лише здогадуватися. Але точно не для того, щоб займатися розбудовою партії.

Чи потрібен Тимошенко псевдонауковець обвішаний орденами московської церкви – питання риторичне.

Але партійні директиви від штабу Тимошенко означають, що кадрові чистки в "Батьківщині неминучі.

Їх першими жертвами стануть, ті, хто почали грати свою гру не на користь своїх виборців, а для пошуку нового політичного даху.

Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій29.04.24, 14:08 • 319020 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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