Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  105666 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  107748 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  135912 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  138430 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129617 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174863 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210218 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214954 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206023 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159900 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

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Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

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Украина и Люксембург начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  275336 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  319198 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  319859 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  327070 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  336896 просмотра

Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

Солнечная буря вызвала сбои в работе GPS на тракторах в США и Канаде во время пикового сезона посевных работ, что заставило фермеров остановить работу.

Технологии •   •  1381 просмотра
Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

российские военные нанесли авиаудары по жилым кварталам Харькова, в результате чего пострадали 20 мирных жителей, в том числе 3 детей, и были повреждены многочисленные здания.

Война •   •  2835 просмотра
Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов

Люди эвакуируются из тех районов Харьковской области, где ведутся очень активные боевые действия. На сегодня в городе уже приняли более 5 тыс. человек

Общество •   •  3896 просмотра
Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов

В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, Испания, 17 мая, чтобы принять участие в приеме и обеде, организованном королем Фелипе VI, как подтвердили в Королевском дворце Испании.

политика •   •  4503 просмотра
В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников

219 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на новое жилье по программе "еОселя". Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.

Общество •   •  5113 просмотра
В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников

Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

В Харькове произошло семь взрывов, в результате которых ранения получили 18 человек, в том числе трое детей, причем ракета попала в многоэтажку в центре города.

Общество •   •  6672 просмотра
Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

Безальтернативное содержание под стражей: суд пересмотрел решение в отношении мужчины, который угрожал оружием полицейским в Броварах

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей без права внесения залога на два месяца 50-летнего пьяного мужчину, который угрожал и бросался на полицейских с оружием.

Криминал и ЧП •   •  5564 просмотра
Безальтернативное содержание под стражей: суд пересмотрел решение в отношении мужчины, который угрожал оружием полицейским в Броварах

Украина и Люксембург начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, и уже после первого раунда переговоров был достигнут значительный прогресс на пути к подписанию документа.

Война •   •  7123 просмотра
Украина и Люксембург начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один человек ранен

В результате российского артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области 14 апреля один человек погиб, еще один получил ранения.

Общество •   •  7990 просмотра
россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один человек ранен

Еще 1,5 тыс. земучастков в оккупированном Крыму хотят передать участникам войны против Украины

В Крыму еще 1,5 тысячи земельных участков передают участникам войны россии против Украины в Сакском и Черноморском районах.

Война •   •  8743 просмотра
Еще 1,5 тыс. земучастков в оккупированном Крыму хотят передать участникам войны против Украины