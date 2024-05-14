Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

В ряде штатов США солнечная буря помешала фермерам сеять, поскольку система GPS показывала, что тракторы аграриев переворачиваются с отказом рулевого управления. Об этом пишет УНН со ссылкой на QZ и CBS News.

Детали

У фермеров США вследствие солнечной бури на прошлых выходных вышли из строя навигационные системы в сельскохозяйственной технике. Сбой произошел в разгар посевного сезона на Среднем Западе и в Канаде.

В субботу John Deere разослала клиентам текстовое сообщение, в котором предупредила фермеров о том, что точность некоторых систем тракторов может быть "крайне скомпрометирована". "Базовые станции присылали поправки, на которые повлияла геомагнитная буря и которые вызвали резкие изменения на поле, и даже некоторые названия были резко изменены", - написала компания.

Фермеры из Южной Дакоты сообщили, что у них возникли проблемы с техникой, и что система GPS показывала, что их тракторы переворачиваются, или не работало рулевое управление, сообщают местные СМИ.

Сообщения, размещенные фермерами в социальных сетях, свидетельствуют о том, что многим пришлось прекратить посевную.

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Справка

Общество Макса Планка MPG подтверждает, что солнечные бури влияют на сигнал GPS, и это происходит из-за более сильной ионизации поверхности Земли. Это явление заключается в том, что Солнце выбрасывает в космос большие массы частиц. Это приводит к тому, что GPS-сигналы от спутников доходят до приемников GPS-устройств дольше, чем обычно, ведь время прохождения сигнала от спутника до приемника играет важную роль в вычислении местоположения, а во время солнечных бурь могут происходить неправильные расчеты.

Контекст

В пятницу Землю накрыла сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря. Интенсивная солнечная активность направила всплески радиации на Землю, вызвав колебания в верхних слоях атмосферы, которые привели к перебоям в работе электросетей и отключения радио, а также других технологий и объектов инфраструктуры.

В четверг Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований опубликовал необычное предупреждение, сообщив общественности о пяти направленных на Землю выбросах корональной массы.

Излучение Солнца начало падать на Землю в пятницу и продолжалось до воскресенья, вызвав красочное полярное сияние, которое заполонило небо во многих частях мира.

Кроме природного чуда, геомагнитная буря также повлияла на работу спутников широкополосной связи и GPS на орбите.

NOAA классифицировало солнечную бурю как G5, или "экстремальную", первую в своем роде с октября 2003 года. Последние CME, наблюдавшиеся на Солнце, были связаны с солнечным пятном AR3664, которое простирается почти на 124 300 миль (200 000 километров).

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Дополнение

Также может быть отложенный эффект на спутники на орбите, поскольку солнечная плазма нагревает атмосферу, увеличивая атмосферное сопротивление, которое сбивает спутники с орбиты. В феврале 2022 года выброс корональной массы вызвал потерю 38 коммерческих спутников, по данным NASA.

Напомним,

Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.