Катаклизмы на россии: Иркутск накрыла пыльная буря с порывами ветра 28 м/с

Сильная пыльная буря накрыла российский город Иркутск. Порывы ветра достигают 28 м/с. Об этом пишут росСМИ , передаёт УНН.

Вечером 30 апреля в Иркутске началась пыльная буря. Ветер 20 метров в секунду, в районе аэропорта порывы достигают 25 метров в секунду. Также сильные порывы ветра зафиксировали в Ангарске — 23-28 метров в секунду, в Жигалово — 23 метра в секунду и в Черемхово — 24-28 метров в секунду. - сообщают местные СМИ.

Детали

По данным СМИ шквалистый ветер посрвал крыши с остановок общественного транспорта, и носит по улицам города мусор, листву и пенопласт. У некоторых жителей сорвало москитные сетки с балконов и спутниковые тарелки.

На дорогах видемость нулевая. В некоторых районах перебои с электроснабжением, пропал свет.

Отмечается, что пыльная буря прошла и в соседний Балаганск.

Был сильный ветер и ливень, отключали свет на пару часов. Буря началась резко, утром был солнечно. — рассказала журналистам местная жительница Ольга.

Специалисты МЧС призывают не выходить людей из зданий, и не оставлять детей без присмотра. Также жителям рекомендуют убрать с балконов вещи, которые могут упасть при порывах ветра, и плотно закрыть окна.

Спасатели предупредили и об опасности поджога сухой растительности и мусора. На данные момент это запрещено.