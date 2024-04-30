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Катаклізми на росії: Іркутськ накрилася пилова буря з поривами вітру 28 м/с

Київ • УНН

 • 17009 перегляди

Сильна пилова буря з поривами вітру до 28 м/с обрушилася на російське місто Іркутськ, спричинивши відключення електроенергії, пошкодження дахів та погіршення видимості до нуля.

Сильна пилова буря накрила російське місто Іркутськ. Пориви вітру сягають 28 м/с. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Ввечері 30 квітня в Іркутську почалася пилова буря. Вітер 20 метрів за секунду, в районі аеропорту пориви досягають 25 метрів за секунду. Також сильні пориви вітру зафіксували в Ангарську — 23-28 метрів на секунду, у Жигаловому — 23 метри на секунду та у Черемхові — 24-28 метрів на секунду.

– повідомляють місцеві ЗМІ.

Деталі

За даними ЗМІ шквалистий вітер позривав дахи із зупинок громадського транспорту, і носить вулицями міста сміття, листя та пінопласт. У деяких жителів зірвало москітні сітки з балконів та супутникові тарілки.

На дорогах видимість нульова. У деяких районах перебої з електропостачанням пропало світло.

Зазначається, що пилова буря пройшла і в сусідній Балаганськ.

Був сильний вітер і злива, відключали світло на пару годин. Буря почалася різко, вранці було ще сонячно.

 – розповіла журналістам місцева мешканка Ольга.

Фахівці МНС закликають не виходити людей із будівель, і не залишати дітей без нагляду. Також мешканцям рекомендують прибрати з балконів речі, які можуть впасти під час поривів вітру, і щільно закрити вікна.

Рятувальники попередили і про небезпеку підпалу сухої рослинності та сміття. На даний момент це заборонено.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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