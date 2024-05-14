Cонячна буря вразила фермерів США та Канади, спричинивши несправність GPS у тракторах у розпал посівного сезону

У низці штатів США сонячна буря завадила фермерам сіяти, оскільки система GPS показувала, що трактори аграріїв перевертаються з відмовою рульового управління. Про це пише УНН із посиланням на QZ та CBS News.

Деталі

У фермерів США внаслідок сонячної бурі на минулих вихідних вийшли з ладу навігаційні системи в сільськогосподарській техніці. Збій стався в розпал посівного сезону на Середньому Заході та в Канаді.

У суботу John Deere розіслала клієнтам текстове повідомлення, в якому попередила фермерів про те, що точність деяких систем тракторів може бути "вкрай скомпрометована". "Базові станції надсилали поправки, на які вплинула геомагнітна буря і які спричинили різкі зміни на полі, і навіть деякі назви були різко змінені", - написала компанія.

Фермери з Південної Дакоти повідомили, що у них виникли проблеми з технікою, і що система GPS показувала, що їхні трактори перевертаються, або не працювало рульове управління, повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомлення, розміщені фермерами в соціальних мережах, свідчать про те, що багатьом довелося припинити посівну.

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Довідка

Товариство Макса Планка MPG підтверджує, що сонячні бурі впливають на сигнал GPS, і це відбувається через сильнішу іонізацію поверхні Землі. Це явище полягає в тому, що Сонце викидає в космос великі маси частинок. Це призводить до того, що GPS-сигнали від супутників доходять до приймачів GPS-пристроїв довше, ніж зазвичай, адже час проходження сигналу від супутника до приймача відіграє важливу роль в обчисленні місцезнаходження, а під час сонячних бурь можуть відбуватися неправильні розрахунки.

Контекст

У п'ятницю Землю накрила найсильніша за останні 20 років геомагнітна буря. Інтенсивна сонячна активність спрямувала сплески радіації на Землю, спричинивши коливання у верхніх шарах атмосфери, які призвели до перебоїв в роботі електромереж та відключення радіо, а також інших технологій та об'єктів інфраструктури.

У четвер Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень опублікував незвичайне попередження, повідомивши громадськість про п'ять спрямованих на Землю викидів корональної маси.

Випромінювання Сонця почало падати на Землю в п'ятницю і тривало до неділі, спричинивши барвисте полярне сяйво, яке заполонило небо в багатьох частинах світу.

Окрім природного дива, геомагнітна буря також вплинула на роботу супутників широкосмугового зв'язку та GPS на орбіті.

NOAA класифікувало сонячну бурю як G5, або "екстремальну", першу в своєму роді з жовтня 2003 року. Останні CME, що спостерігалися на Сонці, були пов'язані з сонячною плямою AR3664, яка простягається майже на 124 300 миль (200 000 кілометрів).

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Доповнення

Також може бути відкладений ефект на супутники на орбіті, оскільки сонячна плазма нагріває атмосферу, збільшуючи атмосферний опір, який збиває супутники з орбіти. У лютому 2022 року викид корональної маси спричинив втрату 38 комерційних супутників, за даними NASA.

Нагадаємо

Потужний сонячний шторм спричинив приголомшливе північне сяйво, яке було видно по всій Україні, як на півночі, так і на півдні, вперше за останні 20 років.

Також УНН повідомляв, що у березні сильна геомагнітна буря на Сонці спричинила ефектний прояв південного сяйва (Aurora Australis), яке було видно в Новій Зеландії та на півдні Австралії: яскраві червоні та зелені кольори осявали небо перед сходом сонця.