Північне сяйво освітило нічне небо в Україні: фото
Київ • УНН
Потужний сонячний шторм спричинив приголомшливе північне сяйво, яке було видно по всій Україні, як на півночі, так і на півдні, вперше за останні 20 років.
По всій Україні вночі спостерігали північне сяйво на тлі потужного сонячного шторму. Явище бачили як на півночі, так і на півдні країни, світлинами поділилися у мережі, пише УНН.
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Прекрасне північне сяйво принесла найсильніший за 20 років сонячний шторм, вказує The Washington Post.
Екстремальний геомагнітний шторм обрушився на Землю вперше з 2003 року, викликавши приголомшливі полярні сяйва в Північній Європі та на дуже низьких широтах у США.
Найсильніший сонячний шторм з 2003 року обрушився на Землю, викликавши полярні сяйва11.05.24, 07:13 • 27199 переглядiв