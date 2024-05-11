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Північне сяйво освітило нічне небо в Україні: фото

Північне сяйво освітило нічне небо в Україні: фото

Київ • УНН

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Потужний сонячний шторм спричинив приголомшливе північне сяйво, яке було видно по всій Україні, як на півночі, так і на півдні, вперше за останні 20 років.

По всій Україні вночі спостерігали північне сяйво на тлі потужного сонячного шторму. Явище бачили як на півночі, так і на півдні країни, світлинами поділилися у мережі, пише УНН.

Деталі

Прекрасне північне сяйво принесла найсильніший за 20 років сонячний шторм, вказує The Washington Post.

Екстремальний геомагнітний шторм обрушився на Землю вперше з 2003 року, викликавши приголомшливі полярні сяйва в Північній Європі та на дуже низьких широтах у США.

Найсильніший сонячний шторм з 2003 року обрушився на Землю, викликавши полярні сяйва11.05.24, 07:13 • 27199 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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