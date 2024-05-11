Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото

По всей Украине ночью наблюдали северное сияние на фоне мощного солнечного шторма. Явление видели как на севере, так и на юге страны, фотографиями поделились в сети, пишет УНН.

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Прекрасное северное сияние принесло сильнейший за 20 лет солнечный шторм, указывает The Washington Post.

Экстремальный геомагнитный шторм обрушился на Землю впервые с 2003 года, вызвав потрясающие полярные сияния в Северной Европе и на очень низких широтах в США.

Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния