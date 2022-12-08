В Минздраве дали советы, как украинцам минимизировать риск возникновения ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Именно сейчас, во время постоянных отключений света и тепла, когда на улице и в доме холодно, важно помнить о том, как минимизировать риск развития заболеваний и что делать, если вы все же заболели. Как сообщает УНН в Минздраве дали украинцам ряд советов.
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«Для вас это может быть неожиданностью, но «обычные» острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) убивают почти 2 миллиона человек в год. Это – четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ», - пояснили в министерстве.
Как предотвратить вирусные инфекции
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- Регулярно мыть руки или использовать антисептик
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- Правильно использовать защитную маску
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- Соблюдать гигиену кашля и чихание
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- Избегать больших скоплений людей
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- Соблюдать физическую дистанцию
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- Прививаться против вакциноуправляемых инфекций.
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Правила самопомощи при симптомах ОРВИ
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- Не назначать себе лекарство, особенно – антибиотики
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- Избегать контактов с людьми
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- Проветривать помещение
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- Пить много жидкости
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- Отдыхать
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- Следить за температурой.
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По возможности следует обязательно обратиться к врачу.
Что делать при повышении температуры тела?
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- Температура у детей сбивается, если она достигла 38 градусов, у взрослых –38,5
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- Для снятия горячки используйте парацетамол или ибупрофен. Не использовать для этого ацетилсалициловую кислоту
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- После приема лекарства температура не должна падать сразу – снижение на десятые градуса означает, что лекарство работает
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- Если температура не падает, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства
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- Не надо заворачиваться в одеяло, чтобы «перепотеть». Это опасно
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- Не натирайте себя/ребенок алкоголем/уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.
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Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью?
Звоните по номеру 103, если у вас есть такие опасные симптомы:
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- Одышка
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- Сыпь на коже
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- Кровохарканье
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- Синюшный оттенок кожи
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- Рвота и понос
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- Боль в груди
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- Снижение давления
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- Замедленный пульс
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- Аритмию
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- Нарушение сознания
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- Судороги.
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