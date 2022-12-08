В Минздраве дали советы, как украинцам минимизировать риск возникновения ОРВИ

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«Для вас это может быть неожиданностью, но «обычные» острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) убивают почти 2 миллиона человек в год. Это – четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ», - пояснили в министерстве.

Как предотвратить вирусные инфекции



Регулярно мыть руки или использовать антисептик



Правильно использовать защитную маску



Соблюдать гигиену кашля и чихание



Избегать больших скоплений людей



Соблюдать физическую дистанцию



Прививаться против вакциноуправляемых инфекций.



Правила самопомощи при симптомах ОРВИ



Не назначать себе лекарство, особенно – антибиотики



Избегать контактов с людьми



Проветривать помещение



Пить много жидкости



Отдыхать



Следить за температурой.



По возможности следует обязательно обратиться к врачу.

Что делать при повышении температуры тела?



Температура у детей сбивается, если она достигла 38 градусов, у взрослых –38,5



Для снятия горячки используйте парацетамол или ибупрофен. Не использовать для этого ацетилсалициловую кислоту



После приема лекарства температура не должна падать сразу – снижение на десятые градуса означает, что лекарство работает



Если температура не падает, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства



Не надо заворачиваться в одеяло, чтобы «перепотеть». Это опасно



Не натирайте себя/ребенок алкоголем/уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.



Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью?

Звоните по номеру 103, если у вас есть такие опасные симптомы: