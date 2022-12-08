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В Минздраве дали советы, как украинцам минимизировать риск возникновения ОРВИ

В Минздраве дали советы, как украинцам минимизировать риск возникновения ОРВИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Именно сейчас, во время постоянных отключений света и тепла, когда на улице и в доме холодно, важно помнить о том, как минимизировать риск развития заболеваний и что делать, если вы все же заболели. Как сообщает УНН в Минздраве дали украинцам ряд советов.

Цитата

«Для вас это может быть неожиданностью, но «обычные» острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) убивают почти 2 миллиона человек в год. Это – четвертая по распространенности причина смерти в мире. Пневмококковая пневмония и сезонный грипп остаются основными проявлениями ОРВИ», - пояснили в министерстве.

Как предотвратить вирусные инфекции

  • Регулярно мыть руки или использовать антисептик
  • Правильно использовать защитную маску
  • Соблюдать гигиену кашля и чихание
  • Избегать больших скоплений людей
  • Соблюдать физическую дистанцию
  • Прививаться против вакциноуправляемых инфекций.

Правила самопомощи при симптомах ОРВИ

  • Не назначать себе лекарство, особенно – антибиотики
  • Избегать контактов с людьми
  • Проветривать помещение
  • Пить много жидкости
  • Отдыхать
  • Следить за температурой.

По возможности следует обязательно обратиться к врачу.

Что делать при повышении температуры тела?

  • Температура у детей сбивается, если она достигла 38 градусов, у взрослых –38,5
  • Для снятия горячки используйте парацетамол или ибупрофен. Не использовать для этого ацетилсалициловую кислоту
  • После приема лекарства температура не должна падать сразу – снижение на десятые градуса означает, что лекарство работает
  • Если температура не падает, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства
  • Не надо заворачиваться в одеяло, чтобы «перепотеть». Это опасно
  • Не натирайте себя/ребенок алкоголем/уксусом, чтобы сбить температуру. Лучше обтереться обыкновенной водой.

Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью?

Звоните по номеру 103, если у вас есть такие опасные симптомы:

  • Одышка
  • Сыпь на коже
  • Кровохарканье
  • Синюшный оттенок кожи
  • Рвота и понос
  • Боль в груди
  • Снижение давления
  • Замедленный пульс
  • Аритмию
  • Нарушение сознания
  • Судороги.

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