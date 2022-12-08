У МОЗ дали поради, як українцям мінімізувати ризик виникнення ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Саме зараз, під час постійних відключень світла і тепла, коли на вулиці і в оселі холодно, важливо памʼятати про те, як мінімізувати ризик розвитку захворювань та що робити, якщо ви все ж захворіли. Як повідомляє УНН у МОЗ дали українцям низку порад.
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«Для вас це може бути несподіванкою, але «звичайні» гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) вбивають майже 2 мільйони людей на рік. Це – четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія та сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ», - пояснили у міністерстві.
Як попередити вірусні інфекції
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- Регулярно мити руки або використовувати антисептик
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- Правильно використовувати захисну маску
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- Дотримуватися гігієни кашлю та чхання
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- Уникати великих скупчень людей
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- Дотримуватися фізичної дистанції
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- Щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій.
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Правила самодопомоги при симптомах ГРВІ
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- Не призначати собі ліки, особливо – антибіотики
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- Уникати контактів з людьми
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- Провітрювати приміщення
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- Пити багато рідини
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- Відпочивати
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- Слідкувати за температурою.
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За можливості слід обов’язково звернутися до лікаря.
Що робити у разі підвищення температури тіла?
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- Температура у дітей збивається, якщо вона досягла 38 градусів, у дорослих – 38,5
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- Для зняття гарячки використовуйте парацетамол або ібупрофен. Не використовувати для цього ацетилсаліцилову кислоту
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- Після прийому ліків температура не має падати одразу – зниження на десяті градуса означає, що ліки працюють
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- Якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків
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- Не треба загортатися у ковдру, аби «перепітніти». Це небезпечно
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- Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.
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Коли слід негайно звернутися о медичну допомогу?
Телефонуйте за номером 103, якщо маєте такі небезпечні симптоми:
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- Задишка
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- Висипи на шкірі
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- Кровохаркання
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- Синюшний відтінок шкіри
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- Блювання та пронос
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- Біль в грудях
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- Зниження тиску
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- Сповільнений пульс
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- Аритмію
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- Порушення свідомості
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- Судоми.
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