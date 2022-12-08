У МОЗ дали поради, як українцям мінімізувати ризик виникнення ГРВІ

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«Для вас це може бути несподіванкою, але «звичайні» гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) вбивають майже 2 мільйони людей на рік. Це – четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія та сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ», - пояснили у міністерстві.

Як попередити вірусні інфекції



Регулярно мити руки або використовувати антисептик



Правильно використовувати захисну маску



Дотримуватися гігієни кашлю та чхання



Уникати великих скупчень людей



Дотримуватися фізичної дистанції



Щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій.



Правила самодопомоги при симптомах ГРВІ



Не призначати собі ліки, особливо – антибіотики



Уникати контактів з людьми



Провітрювати приміщення



Пити багато рідини



Відпочивати



Слідкувати за температурою.



За можливості слід обов’язково звернутися до лікаря.

Що робити у разі підвищення температури тіла?



Температура у дітей збивається, якщо вона досягла 38 градусів, у дорослих – 38,5



Для зняття гарячки використовуйте парацетамол або ібупрофен. Не використовувати для цього ацетилсаліцилову кислоту



Після прийому ліків температура не має падати одразу – зниження на десяті градуса означає, що ліки працюють



Якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків



Не треба загортатися у ковдру, аби «перепітніти». Це небезпечно



Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.



Коли слід негайно звернутися о медичну допомогу?

Телефонуйте за номером 103, якщо маєте такі небезпечні симптоми: