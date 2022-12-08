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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37925 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У МОЗ дали поради, як українцям мінімізувати ризик виникнення ГРВІ

У МОЗ дали поради, як українцям мінімізувати ризик виникнення ГРВІ

Київ • УНН

 • 1044797 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Саме зараз, під час постійних відключень світла і тепла, коли на вулиці і в оселі холодно, важливо памʼятати про те, як мінімізувати ризик розвитку захворювань та що робити, якщо ви все ж захворіли. Як повідомляє УНН у МОЗ дали українцям низку порад.

Цитата

«Для вас це може бути несподіванкою, але «звичайні» гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) вбивають майже 2 мільйони людей на рік. Це – четверта за поширеністю причина смерті у світі. Пневмококова пневмонія та сезонний грип залишаються основними проявами ГРВІ», - пояснили у міністерстві.

Як попередити вірусні інфекції

  • Регулярно мити руки або використовувати антисептик
  • Правильно використовувати захисну маску
  • Дотримуватися гігієни кашлю та чхання
  • Уникати великих скупчень людей
  • Дотримуватися фізичної дистанції
  • Щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій.

Правила самодопомоги при симптомах ГРВІ

  • Не призначати собі ліки, особливо – антибіотики
  • Уникати контактів з людьми
  • Провітрювати приміщення
  • Пити багато рідини
  • Відпочивати
  • Слідкувати за температурою.

За можливості слід обов’язково звернутися до лікаря.

Що робити у разі підвищення температури тіла?

  • Температура у дітей збивається, якщо вона досягла 38 градусів, у дорослих – 38,5
  • Для зняття гарячки використовуйте парацетамол або ібупрофен. Не використовувати для цього ацетилсаліцилову кислоту
  • Після прийому ліків температура не має падати одразу – зниження на десяті градуса означає, що ліки працюють
  • Якщо температура не падає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків
  • Не треба загортатися у ковдру, аби «перепітніти». Це небезпечно
  • Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоб збити температуру. Краще обтертися звичайною водою.

Коли слід негайно звернутися о медичну допомогу?

Телефонуйте за номером 103, якщо маєте такі небезпечні симптоми:

  • Задишка
  • Висипи на шкірі
  • Кровохаркання
  • Синюшний відтінок шкіри
  • Блювання та пронос
  • Біль в грудях
  • Зниження тиску
  • Сповільнений пульс
  • Аритмію
  • Порушення свідомості
  • Судоми.

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