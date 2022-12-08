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В Красном Кресте заявили, что посетили удерживаемых Украиной и рф военнопленных

В Красном Кресте заявили, что посетили удерживаемых Украиной и рф военнопленных

Киев • УНН

 • 710733 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его представители посещали "за последние недели" военнопленных, удерживаемых Украиной и рф, ожидает более регулярного доступа ко всем военнопленным, пишет УНН.

Цитата

"За последние недели Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил еще больше военнопленных, удерживаемых россией и Украиной, что позволило делегатам проверить их состояние и обращение с ними и поделиться долгожданной новостью с их семьями", - сообщили в организации.

Детали

Так, сообщается, что на прошлой неделе МККК провел "один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один. В тот же период было также проведено посещение российских военнопленных, и до конца месяца запланировано больше визитов".

В МККК отмечают, что его команды смогли предоставить такие предметы, как книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.

"Эти визиты являются важным шагом вперед в деле сохранения человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта, - заявила президент МККК Мирьяна Сполярич. - Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным".

Как сообщается, команды МККК связываются с семьями военнопленных, "чтобы поделиться новостями от их близких". Большинство из них, как указано, "являются краткими заметками о любви и личных новостях". "Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости. Все эти сообщения - спасательный круг для страдающих родственников", - указано в сообщении.

"Семьям: я хочу, чтобы вы знали, что ваши близкие – наш главный приоритет, и мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных", - сказала Сполярич.

Все военнопленные имеют право на регулярные свидания с делегатами МККК в соответствии с Третьей Женевской конвенцией. "Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ для неоднократного посещения всех военнопленных наедине, где бы они ни содержались", - подчеркнули в организации.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Красный Крест должен давить на рф, чтобы получить доступ к украинским пленным.

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